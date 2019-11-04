خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة خلال الذروة المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كثافات مرورية مرتفعة سجلتها غرفة عمليات المرور بمحاور القاهرة والجيزة، مساء الاثنين، تزامنا مع توقيت الذروة المسائية.

البداية من العاصمة، رصدت الخدمات المرورية زحاما مروريا بكورنيش النيل بمحيط المحكمة الدستورية العليا، وأعلى محور الأوتوستراد للمتجه من زهراء المعادي إلى الطريق الدائري، والقادم من كوبري التونسي للدائري أيضا.

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كما تم رصد تكدس مروري بمحور جوزيف تيتو اتجاه الهايكستب، وشارعا الثورة وأبو بكر الصديق بمصر الجديدة في الاتجاهين، والقادم من محور صلاح سالم إلى منطقة المهندسين.

بالانتقال إلى الطريق الدائري، رصدت غرفة عمليات المرور زحاما مروريا للقادم من الأوتوستراد للمنيب، والمتجه من نفق السلام إلى المرج، إضافة إلى وصلة المريوطية.

ورصدت كاميرات المراقبة تكدسا مروريا أعلى محور 15 مايو في الاتجاهين، والمتجه من المهندسين إلى رمسيس عبر كوبري أكتوبر، ومحور 26 يوليو بدءا من منطقة ناهيا، الأمر نفسه بشوارع الهرم وفيصل والجامعة بمحافظة الجيزة.