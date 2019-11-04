مصر | بـ"حشيش وكتر".. القبض على "سوداني" في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"حشيش وكتر".. القبض على "سوداني" في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على سوداني الجنسية وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض بمنطقة الدقي، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدقي، مفاده أنه أثناء مرور القول الأمني برئاسة النتقيب عمرو حسونة والقوة المرافقة، بدائرة قسم الدقي، تمكن من ضبط "حسن. م.ع" 27 سنة، سوداني الجنسية بدون عمل، حال تواجده بمحل اقامته وبحوزته 13 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وزنت 20 جرام، سيجارة مشتعلة بها خليط من التبغ وجوهر الحشيش المخدر، سلاح ابيض ( كتر )، هاتف محمول، مبلغ مالي قدرة 4100 جنيه.

وتمكنت القوات برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها لعملائه والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسيجارة بقصد التعاطي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.