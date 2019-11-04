مصر | سقوط ديلر جديد بالجيزة بحوزته 7100 قرص ترامادول و82 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط ديلر جديد بالجيزة بحوزته 7100 قرص ترامادول و82 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث الجيزة ترويج 7100 قرص مخدر، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، بعد ضبطهم بحوزة واحد من أشهر تجار المخدرات بالمنطقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي، مفادها قيام "ج.ج.م" 31 سنة، بدون عمل، مقيم بدائرة القسم، " بمزاولة نشاطا اجراميا في مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة مستخدما سيارة ملاكي ومتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الاثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه بالمنطقة سكنه حال استقلاله سيارة ملاكي مستاجرة وبحوزته 7100 قرص لعقار الترامادول المخدر، 2 هاتف محمول، 82 ألف جنية مصري، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات أمام العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة بحيازته للاقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها لعملائة والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.