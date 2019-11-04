مصر | "أعدموه برباط الترينج'.. التفاصيل الكاملة لقتل 'سائق توكتوك' بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أعدموه برباط الترينج'.. التفاصيل الكاملة لقتل 'سائق توكتوك' بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل قتل سائق توك توك لسرقته بمركز أبو النمرس، وتبين أنه كان ورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة من المقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، مفاده بالعثور على جثة لذكر مجهولة الهوية في العقد الثاني من العمر، ملفوف حول رقبته حبل أسود خاص بالترينج الذي يرتديه، داخل مسقى مياه متفرعة من ترعة الحبس.

وشكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من أحمد.ر.ز، 21 سنة، عاطل وشهرته عضمة مقيم الطالبية، سبق اتهامه في قضيتان آخرهما مخدرات جنح قسم الطالبية، عاصم ع ا، وشهرته الصعيدي، 21 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية لضبطهما برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث المركز، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وأمكن ضبطهما، وإقتيادهما إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية وقاما باستدراج هما للمجني عليه لتوصيلهما للمنطقة محل العثور علي الجثة وحال سيرهما قام الاول بخنقه وقيامهما بالاستيلاء منه علي هاتفه والتوك توك قيادته والقاء جثته بمسقي المياه، وأرشدا عن مكان تصريفهما للمسروقات لدي كريم ح ص، 24 سنة، عامل مقيم البدرشين سبق اتهامه في قضية شروع في سرقه جنح قسم تاني اكتوبر، محمد ج محمد، 31 سنى، سائق توك توك مقيم البدرشين، عبدالله ك ع، 27 سنة، سائق توك توك.

وتمكنت القوات من ضبطهم والمسروقات حيث قام الأول والثاني بشراء التوك توك من المتهمان بمبلغ 8 آلاف جنيه وبيعه للثالث بمبلغ 12 الف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.