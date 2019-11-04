أخبار مصر | بدءا من الغد.. تشغيل 4 قطارات مميزة كخدمة جديدة للركاب (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدءا من الغد.. تشغيل 4 قطارات مميزة كخدمة جديدة للركاب (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019، تشغيل عدد 4 قطارات بعربات مميزة كخدمة جديدة للركاب وهي ( قطار ركاب رقم 360 بين الزقازيق / القاهرة و قطار 699 القاهرة / ايتاي وقطار 700 ايتاى / القاهرة وقطار 1417 بين القاهرة / الزقازيق وذلك لتحسين مستوى الخدمة

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه تم أيضا تعديل تركيب قطارات 667/676/683 والقطارات 666/685/694 على خط (القاهرة / إيتاى و ايتاى / القاهرة ) بعربات مميزة بدلاً من العربات المطورة.

كما أنه نظراً للكثافة العالية للركاب على خط بنها ـ ميت غمر فقد تقرر تعديل تركيب القطارات أرقام 819/821/823/825/827/829/831/817/837/839 والقطارات أرقام 820/822/824/826/ 828/ 830/ 834/ 836 /838 / 840 بعربات مُحسّنة بدلاً من المطورة وذلك ضمن عقد تحسين 200 عربة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع .

وتم التأكيد على تواجد أفراد الأمن الإداري وعُمّال النظافة التابعين للهيئة داخل القطارات للمُحافظة عليها ونظافتها للظهور بالمظهر المُشرّف أمام الجمهور.