أخبار مصر | أبرزها الموافقة على فرض حالة الطوارئ.. ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها الموافقة على فرض حالة الطوارئ.. ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نهائيًا، وكذلك الموافقة على قانون تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا.

"الخليج 365" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

الموافقة على فرض حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد نهائيًا.

ووافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

وكان قد أصدر عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، تبدأ من الأحد 27 أكتوبر 2019، وذلك نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

الموافقة على قانون تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير نهائيًا.

رئيس البرلمان يكشف أعضاء لجنة القيم بدور الانعقاد الأخير

ووافق مجلس النواب، على قرار لجنة اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بصفته رئيسًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

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وقال عبد العال، إن اللجنة تضم في عضويتها 14 نائبا، وهم: "النائب أحمد حلمي الشريف، والنائب أحمد سميح، والنائب حسن بسيوني، والنائب محمد عبد الغفار، واللواء أسامة راضي، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد قرقر، والنائب أحمد فؤاد أباظة، والنائب ثروت بخيت، والنائب شادي أبو العلا، والنائب فتحي ندا، والنائب أحمد مصطفي عبد الواحد، والنائب يحي عيساوي.

الموافقة على تعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا.

الموافقة على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نهائيًا.

تكليف الحكومة بإصدار تقرير تفصيلي عن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة

كلف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تقديم تقرير تفصيلي عن مشكلة ارتفاع سعر الأسمدة في الجلسة العامة غدًا.

جاء هذا التكليف، بعد كلمة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بالجلسة العامة، حين شن هجومًا حادًا على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسبب عدم حل مشكلة ارتفاع سعر الأسمدة، قائلا:"الفلاح يستغيث، والوزير ترك الفلاح للسماسرة والسوق السوداء، وبقى يشتري شيكارة الأسمدة بـ600 جنيه".

الموافقة على قانون المتحق المصري الكبير

كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير فى مجموعه، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.