أخبار مصر | شكري يناقش مع مستشار الأمن القومي الألماني تحضيرات النسخة الثالثة من قمة "العشرين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكري يناقش مع مستشار الأمن القومي الألماني تحضيرات النسخة الثالثة من قمة "العشرين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر"، تناول مُجمَل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن الجانبيّن أكدا خلال الاتصال حرص القاهرة وبرلين على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها في مختلف المجالات، حيث أعرب الوزير شكري عن تقديره للتعاون بين البلدين الصديقين وأهمية مواصلة الزخم الذي شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية.

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وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد أن علاقات التعاون المتميزة بين مصر وألمانيا تعد إحدى أهم الشراكات المصرية في أوروبا، منوهاً بالنتائج الإيجابية للزيارة الأخيرة لوزير خارجية ألمانيا إلى مصر نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تطرق أيضاً إلى التحضيرات الجارية لانعقاد النسخة الثالثة من قمة مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والمقرر عقدها في برلين خلال شهر نوفمبر الجاري، فضلاً عن التحضيرات الخاصة بالشق الثنائي في إطار تلك القمة.

كما أشار حافظ إلى ما تناوله الاتصال من استعراض لعددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ وتم تبادل الرؤى بين الجانبيّن حول آخر تطورات الأزمة الليبية وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، فضلاً عن تناول الترتيبات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين الخاص بالشأن الليبي.