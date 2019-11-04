أخبار مصر | البرلمان يوافق على قانون المتحف المصري الكبير في مجموعه ويحيله لمجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق على قانون المتحف المصري الكبير في مجموعه ويحيله لمجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير فى مجموعه، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون الحكومة تنظيم هيئة المتحف الكبير، من حيث المبدأ.

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ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نهائيًا.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نهائيًا.

وقام مجلس النواب أيضا بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفي، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير نهائيًا.