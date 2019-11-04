شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تبحث مع وفد مجلس القضاء الصيني أوجه التعاون وتبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفدا من مجلس القضاء الصيني، نقابة المحامين، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لبحث أوجه التعاون والمعرفة وتبادل الخبرات.

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وكلف سامح عاشور، النقيب العام، أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، وعبدالمجيد هارون، وسيد عبدالغني، وراشد الجندي أعضاء مجلس النقابة العامة، باستقبال الوفد، وبحث أوجه التعاون المختلفة.

وصرح «ضوة»، بأن الوفد تكون من ٦ قضاة بدرجات المحاكم الصينية المختلفة، وأن اللقاء يأتي ضمن برنامج الوفد الصيني بمصر بعد زيارته وزارة العدل، ونادي القضاة المصري.

وتطرق اللقاء إلى اطلاع الجانبين على أنظمة نقابة المحامين في مصر ونظيرتها الصينية، وكذلك نظام القضاء في كلا البلدين، وكيفية عملية إجراء الانتخابات، وعدد أعضاء المجالس بالنقابات، ومناقشة إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين الطرفين لتقديم دورات تدريبية مشتركة.