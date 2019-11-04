شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري هندسي: «الحكومة عايزة تشيل من على كاهلها جزء من الحركة التعميرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس رفعت السعودي، استشاري هندسي، إن مصطلح قيود الارتفاع يعني أن بالنسبة لأي تخطيط عمراني لأي مدينة يوجد مخطط استعمالات الأراضي يقول إن استعمالات الأراضي الخاص بمدينة معينة، مضيفا أن بلطيم وجمسة ورأس البر من أقدم المصايف في مصر.
وأضاف «السعودي»، خلال لقائه ببرنامج «حواديت شارعنا»، الذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، المذاع عبر شاشة «الحدث»، أن هناك تساؤلا بشأن لماذا الأسعار لا تقل برغم أن الخامات قلت، مبررا لأن عدد الوحدات قل وبالتالي ستزيد التكلفة وبالتالي لا يحدث انخفاضا في الأسعار رغم انخفاض أسعار الخامات.
وفي السياق نفسه أشار الاستشاري الهندسي، إلى أن الأمن الاجتماعي متمثل في إيجاد أكبر قدر من فرص العمل، موضحا أن الحكومة تريد أن ترفع من على كاهلها جزء من الحركة التعميرية.
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