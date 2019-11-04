شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشرف على إطفاء حريق مصنع قليوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه تم الدفع بـ 16 سيارة إطفاء لإخماد حريق مصنع موتوسيكلات قليوب، مشيرًا إلى أنه توجه لموقع الحريق عقب علمه به، وأشرف بنفسه على إخماد الحريق، يرافقه قيادات مديرية أمن القليوبية واللواء أ.ح أيمن حسين المستشار العسكري للمحافظة.

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كما أكد المحافظ أن الوضع تحت السيطرة ودون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات حتى الآن، وأنه جارٍ تكثيف الجهود الأمنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

كان اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية «ابوحوا» بقرية كفر أبوجمعة مركز قليوب.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف، وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبو حوا لتصنيع الموتوسيكلات دون خسائر في الأرواح، حيث يجري محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

حريق هائل في مصنع قليوب

حريق هائل في مصنع قليوب