شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بـ150 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وحامد إبراهيم حامد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هانى سعيد نائب مدير فرع القناة لشركة المقاولون العرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بجولة ميدانية بقطاع مركز ومدينة أبوصوير لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها، ودفع عجلة العمل بها وبحث ومناقشة أي معوقات تعترض سبل التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها.

وبحسب بيان، الاثنين، تضمنت الجولة زيارة وتفقد موقع مشروع مجمع الصوامع الجديد الذي يجري تنفيذه على مساحة إجمالية قدرها 20 ألف متر مربع بمنطقة الكرايم التابعة لقرية أبوصوير البلد، والتي تبلغ تكلفتها ما يزيد على 100 مليون جنيه، وتشمل عدد 6 خلايا تخزينية للغلال سعة كل منها خمسة آلاف طن بإجمالي سعة 30 ألف طن للمجمع كاملا، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في موعد غايته نهاية شهر إبريل 2020 طبقا للبرنامج الزمني.

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كما تضمنت الجولة زيارة وتفقد أعمال رصف الطريق من مفارق أبوصوير على طريق 36 الحربي وصولا إلى طريق سامي سعد، وبطول 7.5 كيلومترا، وبعرض يتراوح من 10 إلى 14 مترا، وتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه، وهو يخدم حركة النقل والمركبات إلى كل من الصالحية والقنطرة غرب.

كما تضمنت الجولة زيارة وتفقد محطة رفع الصرف الصحي الجديدة بأبوصوير بمنطقة المطار، والتي تبلغ جملة تكلفتها نحو 70 مليون جنيه شاملة الشبكات بإجمالي أطوال 11 كيلومترا وخط طرد قطر 600 ملي متر بطول 2.200 كيلومتر .

ومن المنتظر أن يتم التشغيل الفعلي ودخول الخدمة الفعلية للمرحلة الأولى من المشروع في موعد غايته منتصف عام 2020، والتي تستهدف خدمتها مدينة أبوصوير وقرية السبع آبار وتوابعها، وقريتي المنايف والسماكين والإسكان الإجتماعي، ويصل إجمالي تكلفة مشروعات الصرف الصحي كاملة بمركز ومدينة أبوصوير والتي طال انتظار انهائها لعدة سنوات إلى نحو ما يزيد على 150 مليون جنيه.

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة يتفقدان عددا من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعلية

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة يتفقدان عددا من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعلية

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة يتفقدان عددا من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعلية

نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة يتفقدان عددا من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعلية