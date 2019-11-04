شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبادل إطلاق نار.. القضاء على المتهم الرئيسي في استشهاد رئيس مباحث قوص (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتعاون مع مديريتي أمن سوهاج وقنا من تصفية المتهم الرئيسي في استشهاد رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا، بالجبل الشرقي بأسيوط.
ووردت معلومات لقطاع الامن العام عقب رصد عدة مكالمات هاتفية لعدد من المشتبه بهم وتورطهم مع المتهم «م. أ» المتهم الرئيس في استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا، وإصابة أمين شرطة و٢ غفراء نظاميين، وتم تحديد خط سير المتهم ومكان اختباءه.
وعلى الفور تم إعداد مأمورية ضبط ضمت قوات الأمن العام والبحث الجنائي والأمن المركزي مدعومين بسيارات مدرعة واستهدفت أحد المزارع بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الشرقي، برئاسة اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن العام، والعميد أحمد الراوي رئيس مباحث المديرية.
وفور مداهمة المزرعة قام المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب القوات مما دفعهم إلى تبادل إطلاق النيران حتي تم إخماد مصدر الطلقات وبالفحص تبين مصرع المتهم.
وفي نفس الوقت تقوم قوات الأمن بحملة تمشيطية مكبرة على المزرعة التي كان يختبئ بها والمزارع المحيطة، وتم ضبط عدة أسلحة نارية متنوعة وعدد من الطلقات وجاري عملية التمشيط.
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