شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء يطلب لقاء عاجلا مع وزيرة الصحة لمناقشة «نظام التكليف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وزارة الصحة، لطلب لقاء عاجل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمناقشة النظام الجديد للتكليف، الذي أعلنت النقابة اعتراضها عليه، وطالبت بتأجيله للدفعة المقبلة من الأطباء عقب مناقشته ودراسته.

وقال بيان صحفي للنقابة، الاثنين، إن «الوزيرة أكدت سابقا في أكثر من نافذة إعلامية، أنها بصدد إجراء حوار والتنسيق مع نقابة الأطباء حول منظومة التكليف الجديدة المزمع تطبيقها، لكن هذا لم يحدث وبادرت النقابة بإرسال خطاب رسمي للوزارة بتاريخ 26 اكتوبر 2019، يطالبها بالرد على التساؤلات والاستفهامات المثارة حول النظام وكذلك عدم اتخاذ اية اجراءات تنفيذية قبل إرساله ودراسته».

وأضاف البيان: «أعلنت دفعات التكليف الجديدة اعتراضها على ما يرد حول النظام من معلومات وملامح متناثرة هنا وهناك واصدرت بيان رسمي بهذا، لذا وفى محاولة لفتح باب النقاش والتفاهم أرسل خيري إلى وزيرة الصحة طلب لقاء عاجل لدراسة النظام الجديد للتكليف».