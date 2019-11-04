شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل علمي بين جامعة جيانج دونج و«المصرية الصينية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، اليوم الاثنين، وفد جامعة جيانج دونج والذي ضم رئيس الجامعة وعميدة كلية الطاقة، ومسؤول العلاقات الدولية، ومسؤول التحول الرقمي بالجامعة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون العلمي والتبادل الطلابي بين الجامعتين ودعم العلاقات الثنائية، كما عرض كل من الرئيسين نبذة مختصرة عن الجامعتين والذي أكد فيها رئيس جامعة جيانج دونج أن الجامعة تهتم بالعلاقات والتعاون الدولي، وأنها لها علاقات بالعديد من الدول الأوربية ودول أمريكا الشمالية، وفي إطار النظام الجديد للتعاون الدولي ومشروع حزام الحرير تم دعم التعاون مع الجامعة المصرية الصينية بصفتها الجامعة الصينية الوحيدة بأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الجامعة تكنولوجية علمية تطبيقية عمرها أكثر من 60 عاماً ولها 4 مقار بينهم مقرين لنوادي علوم التكنولوجيا وتطبيقاتها.

وأبدى وفد جامعة جيانج دونج إعجابهم بالجامعة المصرية الصينية ومنظومة التعليم بها، وحرصوا على متابعة الطلاب، وأكدوا على تميزالجامعة بطلابها ومنشأتها ومعاملها، كما تم التطرق إلى أوجه التعاون في المجالات الثلاثة وهي بحوث علمية وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأكدوا أن تأهيل الطلاب من أهم المجالات لإعداد طلبة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، لافتين إلى حرص الصين على دعم المشروعات البحثية المشتركة، فضلًا عن استقبالها المواهب وتقديم الدعم لإنجاز الأبحاث العلمية ومساعدتها في الأبحاث العلمية الاّخري في إطار مهام علمية تترواح مدتها بين 3 و6 أشهر أو سنة.