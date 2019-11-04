شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى كيمي بالعبور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرافقه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، أكاديمية كيمي الطبية بمدينة العبور، التي تضم مركز تدريبي للأطباء وأطقم التمريض.

كما وضع البابا والمحافظ حجر الأساس لمستشفى كيمي بمدينة العبور، كأحد مشروعات المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والتابعة للأكاديمية ذاتها.

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وقال البابا إن المستشفى تهدف إلى تقديم خدمة علاجية متميزة لكل المصريين، وملحق بها مركز تدريب للأطباء ولأطقم التمريض.

وفي ذات السياق، أعرب محافظ القليوبية عن سعادته البالغة لإقامة هذا الصرح الطبي الكبير بالعبور والذي يخدم أهالي العبور والمحافظة ومصر كلها من خلال عمل خيري متميز وخدمة طبية جليلة، حيث أن مواطني القليوبية في حاجة ماسة إليها، مقدما كل الشكر والتقدير للبابا تواضروس على إقامة هذا المشروع الطبي الكبير وتشريفه بالقدوم لافتتاحه على أرض محافظة القليوبية.

شهد وضع حجر الأساس الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، كما حضر وضع حجر الأساس القمص مكاري حبيب، والقس كيرلس بشرى سكرتيرا قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان، مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، وعدد من أراخنة الكنيسة.

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومحافظ القليوبية يفتتحان أكاديمية كيمي الطبية بالعبور‎

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ومحافظ القليوبية يفتتحان أكاديمية كيمي الطبية بالعبور‎