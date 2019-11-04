شكرا لقرائتكم خبر عن الحصبة تعود لترعب العالم.. ومصر تبدأ حملة قومية للتطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب - عمرو فرج

أعلنت وزارة الصحة تدشين حملة، تنطلق اليوم الإثنين، للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحة أنه سيتم تطعيم كل الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات في جميع المحافظات، وأن أبناء المحافظات الحدودية سيتم تطعيمهم من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات.

وبحسب بيان الوزارة يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على خفض أعداد المصابين والحفاظ على صحة الأطفال.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الحملة ستطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من «ضيوف مصر»، لافتة إلى وجود خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.

الإصابة بالحصبة

وسجل التاريخ الإنساني العديد من الأمراض والأوبئة التي لم يكن لها علاج وأودت بحياة ملايين الأشخاص حول العالم، ومع تقدم الطب على مر السنوات وظهور الأمصال واللُقح أصبح العلاج في متناول الإنسان.

الحصبة كانت ضمن أخطر الأمراض التي راح ضحيتها الملايين، لكن مع بذوخ عام 1963 تم إنتاج اللقاح المضاد، على يد فريق بحث أمريكي ترأسهم العالم جون فرانكلن إندرز، حسب الموقع الرسمي لجائزة نوبل.

ومع انتشار اللقاح بدأ حصر المرض حول العالم، وأعلنت عدة دول اختفاء الوباء تدريجيا من خريطة أمراضها، وصولا إلى عدم تلقيح حديثي الولادة بالمصل اعتقادا باندثاره واختفاءه، كما حدث في ألمانيا، نقلًا عن موقع «دويتش فيلا» الألمانى.

فجأة، ومع مطلع العام الحالي عاد شبح المرض للعودة من جديد مع إعلان بعض الدول بظهوره مجددا حسب أعلنت بريطانيا واليونان والتشيك وألبانيا وألمانيا عبر منصاتها الرسمية، إضافة لأمريكا التي أعلنت ظهور المرض عبر بيان رسمي.

الإصابة بالحصبة

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية بداية العام الحالى عن عودة انتشار المرض مرة أخرى وأصدرت تحذيرًا من انتشاره بين الأطفال والكبار على حد سواء.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى تسجيل 89 ألف و994 حالة إصابة بمرض الحصبة داخل 48 دولة أوروبية خلال النصف الأول من 2019، أي أكثر من ضعف الحالات في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعدّ الحصبة مرضا معديا يؤدى إلى مضاعفات خطيرة وأحيانا قاتلة، وتنقل العدوى عادة عبر الاتصال المباشر أو عبر الهواء وتستقر في المسالك الهوائية قبل الانتشار في الجسم.

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وتعد حركة السفر من الدول الفقيرة جنوبا إلى أوروبا شمالا خلال الأعوام الماضية من أهم عوامل انتشار المرض بشكل كبير، حسب ما اشارت إليه «تليجراف» البريطانية.

الإصابة بالحصبة

كما سجلت الولايات المتحدة 206 حالة جديدة للإصابة بالحصبة فى يناير وفبراير الماضيين، في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992، حسب ما ذكرت «سكاى نيوز».

ولم تَسلم ألمانيا أيضا من المرض، خاصة أنها من الدول التي لم تفرض التطعيم ضد الحصبة على المواليد الجدد، فسّجلت العام الماضي 543 حالة، كما سجلت مئات الحالات حتى الآن هذا العام، مما دفع مجلس الوزراء الألمانى لإنشاء قانون إلزامى للتطعيم ضد الحصبة يعمل به إعتبارًا من مارس 2020، وفقا لما ذكره «دويتش فيلا».

ولم تسلم القارة الأفريقية من عودة انتشار المرض، وأعلنت الكونجو أن الحصبة عاد ليشكل خطر الوباء بعدما أودى بحياة أشخاص أكثر من مرض الإيبولا، وقالت وزارة الصحة هناك، إن المرض أودى بحياة ما لا يقل عن 1500 شخص ما يزيد بواقع 100 شخص عمن لقوا حتفهم جراء الإصابة بالإيبولا.

الإصابة بالحصبة

وللمرض في مصر تاريخ طويل عبر العصور، إذ كانتا الحصبة والحصبة الألمانية من الأمراض المعدية الشائعة في مصر قديما، إلى أن أتيح لقاح الحصبة الأحادي التكافؤ عام 1977، بعد اكتشافه عام 1963، حسب «أكسفورد».

وزادت تغطية لقاح الحصبة في مصر من 50٪ إلى 90٪ خلال الفترة 1980 إلى 1999، ومع ذلك ظل المرض يتفشى كل عامين إلى أربع سنوات تقريبا.

في عام 1999 وصل اللقاح الروتيني الثاني إلى مصر والذي يعالج الحصبة والحصبة النكافية في الوقت نفسه، ودشنت حملة للتحصين من المرضين استهدفت الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة خلال الفترة من 2000 إلى 2003، وبالفعل انخفض معدل المرض بشكل كبير بحلول عام 2003.

وفي عام 2002 ، حددت مصر هدفًا للقضاء والوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية والألمانية الخلقية (CRS) بحلول عام 2010، ولكن انتشار الحصبة الألمانية على نطاق واسع خلال الفترة من 2005-2007 ، أدى إلى مراجعة خطة عمل أهداف 2010.

الإصابة بالحصبة

وللمرة الثانية دشنت حملة جديدة ضد المرض على نطاق الدولة، استهدفت الأطفال والمراهقين والشباب من سن 2 إلى 20 عامًا، على مرحلتين خلال الفترة من 2008-2009 وحققت تغطية تفوق 95٪ على مستوى الجمهورية.

وأشارت المؤشرات إلى اقتراب تخلص مصر من هذا المرض نهائيا وذلك مع انخفاض معدلات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية عامي 2009 و2010، ولكن يجب الحفاظ على التغطية التي سبق وتحققت ووصلت إلى 95٪ من مع تعزيز الرصد للمرض ومعالجته السريعة وتطوير المراقبة.

ورصدت جامعة أكسفورد على موقعها «أكسفورد أكاديمي» جهود مصر في مواجهة هذا المرض خلال الفترة بين عام 2000 حتى 2004.

ينشر هذا المحتوى بالتعاون مع «مركز المصري اليوم للتدريب».