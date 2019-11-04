شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال ضم شركة «إكسبرس للطيران» في الشركة القابضة لمصر للطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شريف عزت، رئيس شركة إير كايرو، إن هناك مخططًا لجعل شركة إير كايرو ذراعًا قويًا لمصر للطيران، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الهيكلة التي تنتهجها القابضة مصر للطيران.

وأوضح شريف عزت، خلال تصريحات على هامش احتفالية افتتاح تطويرات مطار شرم الشيخ، أن مصر للطيران بدأت إعادة الهيكلة منذ 5 أشهر، وحريصة على استكمالها والانتهاء منها خلال عام 202‪0.

وأضاف رئيس شركة إير كايرو أنه جرى الانتهاء من نقل شركة إكسبرس بالكامل إلى شركة الخطوط، وأيضا قطاع عمليات الشحن الجوي، وأكد حرص مصر للطيران للتغلب على شتى المعوقات التي تواجه إير كايرو.