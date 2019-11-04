شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يشارك في المؤتمر الدولي لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الـ24 بدبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فعاليات المؤتمر الدولي لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة والعشرين، والذي بدأت أعماله الاثنين، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر أعماله حتى 6 من نوفمبر الجاري، بحضور 137 مشاركًا من رجال الدين والعلم من مختلف التخصصات.

ويناقش المؤتمر في دورته الحالية جملة من المواضيع المهمة في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها العقود الذكية وكيفية تفعيلها، وموضوع التضخم وتغيير قيمة العملات، وعقود الفيديك، وموضوع التسامح في الإسلام وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره.

كما سيتناول المؤتمر مسألة تحقيق الأمن الغذائي والمائي كواحدة من أهم المشكلات التي تواجهها الدول الإسلامية الآن، إضافة إلى مواضيع الجينوم البشري، والهندسة الحيوية المستقبلية.