شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات نوفمبر المحولة على البنوك الخميس بدلا من الأحد بمناسبة المولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدًا الثلاثاء فى صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح الخميس 7 من نوفمبر بدلاً من يوم الأحد 10 نوفمبر من ذات الشهر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.

و أضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم لافته إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الرابع على التوالى بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أى عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

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وبلغ إجمالى عدد الحالات التى صرفت معاشاتها منذ بداية شهر نوفمبر الجارى حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الاثنين 1.328 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.785 مليار جنيه، حيث بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 902 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.053 مليار جنيه، كما بلغ عدد الحالات التى صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها عدد 426 ألف حالة بقيمة إجمالية 732 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أنه قد تقرر صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية، بينما تقرر الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيه.