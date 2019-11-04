شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إثيوبيا يتوجه إلى واشنطن للمشاركة فى مناقشات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه وزير الخارجية الإثيوبى جودو أندارجاشيو، إلى واشنطن العاصمة، غدًا، لحضور قمة سد النهضة الإثيوبى بواشنطن، استجابة لدعوة وزير الخزانة الأمريكى ستيفن مونشين، والذى دعا أيضًا وزراء مصر والسودان لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبى.

وصرحت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية غودو أندارجاشو لوكالة الأنباء الاثيوبية، بأنه سيسافر إلى واشنطن هذا المساء، وأن هذه المشاركة تتيح الفرصة لاثيوبيا لشرح موقفها على الحدود الأمريكية.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية، أتو هايل سيويت، إلى أن إثيوبيا والسودان ليس لهما منصبان منفصلان فى سد النهضة.

وعن سؤال حول رد إثيوبيا إذا طرحت مصر أسئلة فنية حول القضية فى واشنطن العاصمة، أجابت المتحدثة الرسمية قائلة: سوف يعلن للولايات المتحدة أن هناك منتدى رسمى يتم فيه النظر فى القضايا الفنية، والتى يتم النظر فيها فقط فى اجتماع اللجنة الفنية".

Advertisements

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى أبي أحمد، قد ناقشا القضايا الثنائية فى المنتدى الاقتصادى الروسى الأفريقى الأول الذى عقد فى سوتشى، روسيا يومى 12 و 13 أكتوبر 2012، وخلال المناقشة، اتفق قادة البلاد أيضًا على أن تواصل اللجنة الفنية عقد الاجتماعات.

يذكر أن رئيس الوزراء الاثيوبى الدكتور آبي أحمد، اجتمع مع رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك فى 30 سبتمبر 2012، حيث صرح حمدوك بضرورة حل المسائل المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى من قبل اللجنة الفنية، واتفقوا أيضًا مع إثيوبيا على أنه يمكن حل المشكلات المتعلقة بالبناء من قبل اللجنة الفنية