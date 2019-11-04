شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
سألها الدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، خلال حضوره اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان المنعقد برئاسة النائب محمد شعبان لمناقشة أزمة التنقيب على الآثار: " هل كان الأسد شبه أبو الهول، ولا كان شكله أسد، وهل كانت رأسه آدمية ولا رأس كبش؟".
فعقبت النائبة:"مش متذكرة، ولكن كل ما أتذكره كان فيه أسد أثرى مش فاكره ملامحه، طول عمرنا نقول إن الأسد دا أثرى، الكلام دا من 40 سنة"، فرد النائب نضال السعيد وكيل اللجنة، بقوله : " ياجماعة فى النهاية كان هناك كيان أثرى واختفى، سواء كان أسد أو حصان".
فقاطعه الدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار، بطلبه لرقم النائبة، وتابع: "سيادة النائبة، هستأذنك هاخد نمرتك، و3 ساعات هتعرفى الأسد فين وهنجيبه، وياريت تبلغى اللجنة ردنا".
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