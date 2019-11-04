شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يوفر 50% من راتب محمد صلاح عبر "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "فوتبول تكتكيس"، عن تصدر ليفربول قائمة الأندية الأكثر ربحا من قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، بما يجعله يوفر 50 % من راتب النجم العالمى محمد صلاح ، حيث يجني صلاح 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو الأعلى بين رواتب لاعبي ليفربول في الموسم الجاري.
ويجني الريدز وفقا لهذا الرقم، 5 ملايين و311 آلاف دولار سنويا من يوتيوب فقط، وبهذا يمكن لأرباح ليفربول من "يوتيوب" تسديد نصف الراتب الشهري لمحمد صلاح الذي يبلغ 800 ألف جنيه إسترليني، نحو مليون و200 ألف دولار .
ويجني صلاح 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ، وهو الأعلى بين رواتب لاعبي ليفربول في الموسم الجاري.
وبلغ دخل ليفربول عام 2018 ، بحسب تقرير شركة ديلوايت، 455 مليون جنيه إسترليني، 49% منها أتت من عائدات حقوق البث التي بلغت 222 مليون جنيه إسترليني.
وكان الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "تويتر"، اليوم الإثنين، عن ترشيح هدف اللاعب المصري محمد صلاح كأفضل هدف في الموسم.
ونشر النادي تغريدة له أشار فيها إلى أن الهدف الذي حققه صلاح من بين المرشحين لجائزة أفضل هدف في الموسم التي تقدمها المؤسسة التي تدعم 500 لاعب في منطقة الشمال الغربي الإنجليزي.
وقاد البطل المصري، من خلال تسديدة مذهله، فريقه للفوز بنتيجة 2-0 على البلوز، في أبريل الماضي، بعد أن استقرت الكرة في الزاوية العليا من المرمى.
وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس ، بعد تسجيله ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ست مباريات بجميع المسابقات خلال الشهر الماضي.
وتفوق محمد صلاح في الاستفتاء الذي أقيم عبر موقع ليفربول، على زميليه في الخط الأمامي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يوفر 50% من راتب محمد صلاح عبر "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.