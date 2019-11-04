شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل 4 قطارات جديدة وتستبدل عربات 26 قطارا بأخرى محدثة من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد تشغيل عدد 4 قطارات بعربات مميزة كخدمة جديدة للركاب على خطوط القاهرة/ ايتاى البارود والعكس والقاهرة/ الزقازيق والعكس ابتداء من غدا الثلاثاء، وذلك استجابة لشكوى الركاب وبناء على تكليف وزارة النقل بالاستجابة لهذه الشكوى.

وقالت هيئة السكة الحديد، إن القطارات التى تقرر تشغيلها هى (قطار ركاب رقم 360 على خط الزقازيق/ القاهرة وقطار 699 بخط القاهرة/ ايتاى وقطار 700 بخط ايتاى/ القاهرة وقطار 1417 بخط القاهرة/ الزقازيق، وأن هذا القرار يستهدف تحسين مستوى الخدمة.

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وأضافت الهيئة أنه تم أيضا تعديل تركيب قطارات 667/676/683 والقطارات 666/685/694 على خط (القاهرة / إيتاى وايتاى / القاهرة) بعربات مميزة بدلا من العربات المطورة (ذات اللون الأصفر).

وأشارت الهيئة أنه نظرا للكثافة العالية للركاب على خط بنها ـ ميت غمر فقد تقرر تعديل تركيب القطارات أرقام 819/821/823/825/827/829/831/817/837/839 والقطارات أرقام 820/822/824/826/ 828/ 830/ 834/ 836 /838 / 840 واستبدال عرباتها بعربات محسنة ومعادة هيكلتها بدلا من المطورة وذلك ضمن عقد تحسين 200 عربة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

ولفتت هيئة السكة الحديد، إلى أنه تم التأكيد على تواجد أفراد الأمن الإدارى وعمال النظافة التابعين للهيئة داخل القطارات للمحافظة عليها ونظافتها للظهور بالمظهر المشرف امام الجمهور.