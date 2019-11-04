موجز6.. مجلس النواب يوافق على اعتبار المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، مجلس النواب يوافق على اعتبار المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية.



فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء.. فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والمنظمة لتشكيل واختصاصات مجلس أمناء المتحف المصرى الكبير والتي يرأسها رئيس الجمهورية.





قررت نيابة قسم ثان بنها، حبس طالب بالفرقة الرابعة بالكلية الآداب جامعة بنها، 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بقطعة من مخدر الحشيش لترويجها على زملائه بالجامعة.





قررت وزارة النقل إنهاء إعارة اللواء نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وتكليف المهند سامى فرج نائب رئيس رئيس الهيئة للقيام بأعمال رئيس الهيئة مؤقتا.





احتشدت الجماهير الأهلاوية فى استاد راشد بدبى لاستقبال فريق الأهلي المصرى خلال معسكره التدريبى الذى يقام بالإمارات.





قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن القوات المسلحة تشرف فقط على المشروعات القومية، موضحا أن كل الشركات العاملة التى تشرف عليها القوات المسلحة، هى شركات مصرية تتبع القطاع الخاص والعام، وتضم عمالاً مصريين، ليسوا أفراداً بالقوات المسلحة.





يبدو أن النظام القطرى لا يخفى ولا يجد حرجا أن يضع يده فى يد قاتل أطفال سوريا ، ولا يتورع من أن يعلن من وقت لآخر طرق وسبل التعاون مع السفاح التركى رجب طيب أردوغان ونظامه .





تسبب السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، فى اشتعال الحرب الكلامية بين الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، والإسباني جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قبل المباراة المرتقبة بين ليفربول ضد مان سيتي، يوم الأحد المقبل، فى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، علي المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والتى تعتبر المتحف هيئة عامة اقتصادية مقرها محافظة الجيزة.





أعلنت منال الغندور رئيس مدينه منيا القمح بالشرقية،غلق أحد الكافيهات بعد ضبط عدد من الطلاب والطالبات يدخنون الشيشة داخل أحد الكافيهات خلال اليوم الدراسى.





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وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الرابعة، من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، بحضور وزير الآثار، والخاصة برسوم زيارة المتحف.





أحالت نقابة القراء 3 أعضاء إلى النائب العام بتهمة ازدراء القرآن الكريم، وهم ممدوح إبراهيم عامر، وعبد اللاه جلال وهشام سمير عنتر.





كانت كتائب الإخوان قد روجت الشائعات والأكاذيب بانهيار الاقتصاد المصرى وأن سعر الدولار سيصل إلى 150 جنيها، وفى الوضع الحالي وفى ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، بدأنا نستطلع آراء المواطنين بالشارع حول تلك الشائعات.





كشفت وزارة الدفاع الروسية ، أن الولايات المتحدة تحصل على إنتاج النفط في سوريا بترول ، مقابل 30 مليون دولار شهريا، وأضافت أنه تم وضع مخططات الإمداد منذ فترة طويلة، ويتم حماية أكبر الحقول من قبل مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة، والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.





قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة أولى فحص"، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من البدرى فرغلى لوضع حد أدنى للمعاشات، تعليقًا لحين الفصل في موضوع الدعوى والمنظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا .





وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان، على تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بشأن مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، من حيث المبدأ، بحضور وزير الآثار.





أعلن وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، من خلال تويته له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن المواطنين الأردنيان الذين سجنتهما قوات الاحتلال الإسرائيلى سيعودان للمملكة قبل نهاية الأسبوع.





أكد محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن الفريق حقق أهدافه من معسكر الإمارات، الذى أفاد جميع اللاعبين بصورة كبيرة؛ سواء من حيث التدريبات البدنية أو الجانب الفنى والخططى الذى نفذه الجهاز الفنى.





بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان وفاة توماس كوك أقدم شركة سياحة فى العالم، عقب إعلان إفلاسها نتيجة أزمات مالية متلاحقة وديون متراكمة لم تستطيع الوفاء بها، جاء الخبر المفاجئ بعودة العلامة التجارية للعمل من جديد، بعد استحواذ إحدى الشركات الصينية الكبرى على العلامة التجارية، ليعود اسم توماس كوك للعمل السياحى ولكن هذه هى المرة الأولى التى تعمل فيها من خارج بريطانيا





نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى انعكاس مشروعات الطرق التي نفذتها الدولة على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019, حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018, والمركز 75 عام 2017, والمركز 107 عام 2016, والمركز 110 عام 2015, والمركز 118 عام 2014, وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية.



