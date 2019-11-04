شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل "وليد البح" تاجر المخدرات المخطط لقتل الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا ، من استهداف المتهم " وليد البح " أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، الذي قاد عملية مقاومة الحملة الأمنية الخميس الماضي بدائرة مركز شرطة قفط والتي أسفرت عن استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص وإصابة أمين شرطة و2 غفراء نظاميين .

تلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي ، بتمكن قوات الأمن من استهداف وليد البح، أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، الذي خطط وقاد عملية إطلاق الرصاص على الحملة الأمنية بقرية البراهمة الخميس الماضي، ما تسبب في استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص، وأثناء تبادل إطلاق النار مع القوات لقى مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.