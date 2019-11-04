شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن يطلب من الوزراء تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزّاز اليوم الاثنين من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزارى على حكومته خلال الأيام المقبلة.

وأكّد الرزّاز - بحسب الوكالة الأردنية الرسمية - أنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء الأردن يطلب من الوزراء تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.