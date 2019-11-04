شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة يترأس اجتماع كهنة الفيوم وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ ثم جلسة عمل إداريّة، أعقبه اللقاء التثقيفي الذي قدّمه الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية واللقاء كان عن مناقشة وثيقة يسوع العطوف الرحوم حول بدعاوى اعلان بطلان الزواج.
يأتي هذا اللقاء الافتتاحي ضمن سلسة التكوين القانوني لآباء الإيبارشية حول سر الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة يترأس اجتماع كهنة الفيوم وبنى سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.