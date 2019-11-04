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الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة يترأس اجتماع كهنة الفيوم وبنى سويف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

اجتماع اليوم الإثنين الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف بالآباء كهنة الإيبارشيّة في اللقاء التثقيفي الشهريّ وذلك في دار المطرانية بمدينة السادس من اكتوبر. 

 

بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ ثم جلسة عمل إداريّة، أعقبه اللقاء التثقيفي الذي قدّمه الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية واللقاء كان عن مناقشة وثيقة يسوع العطوف الرحوم حول بدعاوى اعلان بطلان الزواج. 

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يأتي هذا اللقاء الافتتاحي ضمن سلسة التكوين القانوني لآباء الإيبارشية حول سر الزواج.

 

 

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