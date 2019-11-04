شكرا لقرائتكم خبر عن "إحياء التراث" تناقش غدًا تحقيق مجموعة من المخطوطات لإفادة طلاب العلم والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن اللجنة تعمل على كيفية الاستفادة من المخطوطات النادرة وخاصة الموجودة في المكتبة الأزهرية، والعمل على إحيائها وإخراجها في صورة جيدة للاستفادة منها، في خدمة طلاب العلم والباحثين.
أضاف عيّاد أن تقوم من خلال أعضائها بالعديد من الجهود ومنها، اختيار الكتب ذات الصلة بالقضايا والأحداث الحالية على الساحة المحلية والعالمية، لبيان سماحة الإسلام والجوانب الإنسانية التي تحفل بها شريعته.
أوضح الأمين العام أن هناك ضوابط عامة وأسس وقواعد للتعامل مع التراث الإسلامي، حيث نعمل على تحقيق كتب التراث وكذلك رقمنة المخطوطات وترميمها لسهولة اطلاع الباحثين عليها وأخذ ما يناسب منها ويلائم واقعنا المعاصر وبالأخص تلك الشبهات المثارة على الساحة والأفكار المغلوطة.
كانت هذه تفاصيل خبر "إحياء التراث" تناقش غدًا تحقيق مجموعة من المخطوطات لإفادة طلاب العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.