شكرا لقرائتكم خبر عن "إحياء التراث" تناقش غدًا تحقيق مجموعة من المخطوطات لإفادة طلاب العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة إحياء التراث الإسلامي بمجمع البحوث الإسلامية، اجتماعها الشهري، غدا بمقر المجمع بمدينة نصر، لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة في إطار أعمالها الدورية، لمتابعة تنفيذ الأعمال التي قررت اللجنة الانتهاء منها.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد إن اللجنة تعمل على كيفية الاستفادة من المخطوطات النادرة وخاصة الموجودة في المكتبة الأزهرية، والعمل على إحيائها وإخراجها في صورة جيدة للاستفادة منها، في خدمة طلاب العلم والباحثين.

أضاف عيّاد أن تقوم من خلال أعضائها بالعديد من الجهود ومنها، اختيار الكتب ذات الصلة بالقضايا والأحداث الحالية على الساحة المحلية والعالمية، لبيان سماحة الإسلام والجوانب الإنسانية التي تحفل بها شريعته.

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أوضح الأمين العام أن هناك ضوابط عامة وأسس وقواعد للتعامل مع التراث الإسلامي، حيث نعمل على تحقيق كتب التراث وكذلك رقمنة المخطوطات وترميمها لسهولة اطلاع الباحثين عليها وأخذ ما يناسب منها ويلائم واقعنا المعاصر وبالأخص تلك الشبهات المثارة على الساحة والأفكار المغلوطة.