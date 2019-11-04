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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تضع حجر أساس نادى لأعضائها بقنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن مراسم وضع حجر الأساس لنادى الأطباء بقنا، تم بحضور المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ومعاونيه، و الدكتورة نجوى الشافعى وكيل النقابة العامة للأطباء والدكتور محمد عبد الحميد أمين الصندوق بالنقابة العامة، الدكتور احمد فتحى امين الصندوق المساعد، والدكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس النقابة، وإيمان سلامة عضو المجلس عن قطاع الصعيد، بالإضافة لأعضاء مجلس النقابة فى قنا .
أشاد الحضور بالجهد المبذول من قبل مجلس النقابة بقنا، ونظم رئيس مدينة قنا الجديدة جولة داخل المدينة لوفد النقابة لزيارة المنشآت الحيوية، والمساكن والمدارس الجديدة ومدرسة قنا للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا داخل المدينة .
وبعدها قام الوفد بزيارة للمعالم السياحية ومعبد دندرة، وأشار الوفد إلى ضرورة عمل حملة تسويقية رفيعة المستوى لإظهار ما تمتلكه مصر ، وما تحويه خزائن أرضها من كنوز وثروات ليست موجودة في سائر بقاع العالم.
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