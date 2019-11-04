شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يشارك فى المؤتمر الدولى لمجمع الفقه الإسلامى فى دورته 24 بدبى والان مع تفاصيل الخبر
ويناقش المؤتمر فى دورته الحالية جملة من المواضيع المهمة فى العالم الإسلامى، وفي مقدمتها العقود الذكية وكيفية تفعيلها والإقالة منها، وموضوع التضخم وتغيير قيمة العملات، وعقود الفيديك، وموضوع التسامح فى الإسلام وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره.
كما سيتناول المؤتمر مسألة تحقيق الأمن الغذائى والمائى كواحدة من أهم المشكلات التى تواجهها الدول الإسلامية الآن، إضافة إلى مواضيع الجينوم البشرى، والهندسة الحيوية المستقبلية.
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