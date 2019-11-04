شكرا لقرائتكم خبر عن المختبر يلعب دور حيوى بالمنظومة الصحية ويسلط الضوء على هشاشة العظام بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام معمل المختبر مؤتمر طبى مختص بهشاشة العظام وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات والفحوصات الطبية التى توصل إليها الطب لاكتشاف ومعالجة المرضي، وذلك بمشاركة العديد من أطباء العظام والتأهيل الطبيعي. كما تحدث خلال المؤتمر الأطباء عن دور المختبرات فى مجالات الصحة، مؤكدين على النجاح الباهر الذى حققته مجموعة معامل المختبر وما تتميز به عن نظيراتها فى مجال المختبرات الطبية.

وفى هذا الشأن عرض المؤتمر بعض الاحصائيات والنسب عن مرض هشاشة العظام فى مصر والتى أكد الأطباء خلال المؤتمر أن نسبة انتشاره فى مصر تعتبر أكثر من مثيلاتها، لنقص التوعية تجاه المرض، وعدم الاهتمام بالعظام وصحة العمود الفقرى منذ الصغر، وقام المؤتمر بزيادة التوعية الطبية حول مرضى هشاشة العظام سواء ما بين الأطباء أو الأفراد مشددين على ضرورة الكشف المبكر لمنع الإصابة بالهشاشة إضافة إلى منع حدوث مضاعفاتها خصوصا الكسور. كما اكد الاطباء على اهمية التحاليل وخاصة فيتامين د فى تحديد الاشخاص الاكثر عرضة للاصابة بالكسور وايضا اهمية تحليل فيتامين د فى متابعة المرضى.

وأكد الأطباء المشاركين فى المؤتمر على النجاح الباهر الذى حققه معمل المختبر، حيث أصبح المختبر واحدا من أكبر المعامل فى مصر والشرق الأوسط، وجاء ذلك خلال حديث الأطباء عن أهمية المختبرات الطبية باعتبارها من أهم التخصصات الهامة فى المجال الطبى لدوره المهم فى دراسة كافة التحاليل والمساعدة على التشخيص والكشف المبكر عن الحالات المرضية التى تصيب الانسان.

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من جانبه، قال الدكتورعمرو سمير رشوان استاذ جراحة العظام بكلية طب القصر العينى إن أهم ما يتميز به المختبر هو الجودة، حسن الأداء، الدقة والمصداقية وكل ذلك كان عونًا للأطباء والمرضى منذ إنشائه، مؤكدا على نجاح المختبر من حيث الناحية الفنية والتقنية حيث يعتمد المختبر على فريق عمل و كوادر طبية متميز تضع الاهتمام بالعملاء على رأس أولوياتها، كما تمتاز بمهارات التواصل مع العملاء ومع فريق الاطباء داخل المعامل.

ويعد هذا المؤتمر واحدا من سلسلة المؤتمرات المزمع ان يقوم معمل المختبر بعقدها خلال الفترة المقبلة لمواكبة أحدث المستجدات والأبحاث فى شتى المجالات الطبية، لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ولتبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الأداء المهنى المقدم للمريض.

يعد المختبر من أكبر شركات الاختبارات المعملية الطبية الخاصة فى الشرق الأوسط بما يوفره من خدمات المختبرات التشخيصية، والاختبارات الباثولوجية والإكلينيكية للمجتمعات الطبية فى مصر حيث تمتلك الشركة حافظة أعمال تضم أكثر من 1,200 تحليل إكلينيكى فى مجالات علوم المناعة وأمراض الدم/التخثر والكيمياء السريرية والطفيليات والأحياء المجهرية/الأمراض المعدية، والسموم والخلايا والأمراض الجراحية والتدفق الخلوى والبيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة الخلوية. ففى قسم التحليل الإكلينيكي، يتم جمع العينات فى أكثر من 120 فرع تغطى المحافظات فى جميع المناطق بمصر حيث يتم تحليلها فى 6 معامل مركزية فى المحافظات الرئيسية بالجمهورية.