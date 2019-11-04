"عضمه والصعيدي" خنقا سائق توك توك وألقيا جثته في مصرف بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بلاغ تلقاه العقيد طارق الأحول مأمور قسم شرطة أبو النمرس بالعثور علي جثة لذكر مجهولة الهوية في العقد الثاني من العمر ملفوف حول رقبته حبل أسود خاص بـ"ترينج" يرتديه داخل مسقى مياه متفرع من ترعة.

أسفرت جهود المباحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عن أن وراء ارتكاب الحادث كلا من: "أحمد .ر .ز" 21 سنة، عاطل وشهرته "عضمه" مقيم الطالبية سبق اتهامه في قضيتين، و"عاصم. ع. ا" 21 سنة، وشهرته "الصعيدي".

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم عماد رشدي وكيل فرقة الجنوب والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث أبو النمرس من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وقاما باستدراج المجني عليه لتوصيلهما للمنطقة محل العثور على الجثة، وحال سيرهما حنقه الأول، والاستيلاء منه علي هاتفة والتوك توك قيادته، وإلقاء جثته بالمصرف.

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أرشد المتهمان عن مكان تصريفهما للمسروقات لدى: "كريم. ح. ص" 24 سنة عامل سبق اتهامه في قضية شروع في سرقة، و"محمد. ج" 31 سنة، سائق توك توك، و"عبدالله. ك. ع" 27 سنة سائق توك توك، يقيمون بمنطقة البدرشين.

أمكن ضبطهم والمسروقات حيث اشترى المتهمان الأول والثاني التوك توك من المتهمين بمبلغ 8 آلاف جنيه، وبيعه للثالث بـ12 ألف جنيه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق برئاسة المستشار أحمد الحريري رئيس نيابة أبو النمرس.