مقتل العقل المدبر للهجوم على رئيس مباحث قوص

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت مصادر أمنية في محافظة قنا أن المتهم الرئيسي والعقل المدبر لعملية قتل رئيس مباحث مركز شرطة قوص، لقى مصرعه اليوم الأحد، أثناء عملية مداهمة نفذتها الأجهزة الشرطية لضبطه.

تلقى مدير الأمن اللواء مجدي القاضي إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي بالعملية التي أسفرت عن مقتل وليد البح، أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوة المداهمة.

كانت وزارة الداخلية أعلنت الخميس الماضي استشهاد الرائد باسم فكري، رئيس مباحث مركز قوص بمحافظة قنا، بعد هجوم مسلحين يستقلان دراجة نارية على قوة أمنية يقودها، وإطلاق النار عليها، ما أدى لاستشهاده وإصابة آخرين من مرافقيه، وذلك بعد القبض على مسجل خطر مطلوب ضبطه على ذمة قضايا جنائية.