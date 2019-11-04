ضبط هارب من 38 سنة سجن في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على ضبط هارب من 38 سنة سجن بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

أثناء مرور المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، والرواد محمد عبد الظاهر وعمر مسلم وأحمد ياسر وعمرو صلاح، ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبط "ياسر.ع" 45 سنة - مقيم دائرة قسم شرطة الجمالية، والمطلوب التنفيذ عليه في 41 حكم حبس جزئي (سرقة تيار كهربائي ) بإجمالي حبس 38 سنة و5 أشهر، وكذا 822 حكم غرامة (سرقة تيار كهربائي) بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 8 ملايين و405 آلاف جنيه بإجمالي 863 حكما.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد الخطيب، نائب المأمور، والرائد جمال أبو رية، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.