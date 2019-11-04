لحين الفصل بالدستورية.. وقف دعوى الحد الأدنى للمعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية العليا "دائرة أولى فحص"، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي لوضع حد أدنى للمعاشات، تعليقيًا لحين الفصل في موضوع الدعوى والمنظورة بالمحكمة الدستورية العليا .
وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانوني مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتي من السلطة التشريعية نفسها .
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