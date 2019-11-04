السيسي يطلع على الموقف التنفيذي للعاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان عاصم الجزار؛ حيث اطلع على الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة. وقال السفير باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على مشروعات المدن الجديدة بأنحاء الجمهورية، وتطوير بعض المناطق بالقاهرة.

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