وزيرة الصحة: العنصر البشري أساس نجاح المنظومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أحمد جمعة:

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة وقيادتها السياسية، مشيرة إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة وما يتم العمل عليه حاليًا من تطوير الرعاية الصحية لم يتحقق إلا بوجود العنصر البشري المتميز.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة، الاثنين، خلال الاحتفال ببدء الدراسة بالكليات الطبية بجامعة (نيو جيزة) والذي انطلق تحت شعار (البالطو الأبيض)، وذلك بحضور الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة وعمداء الكليات الطبية بالجامعة وعدد من قيادات الجامعة.

وأضافت زايد: "أن أبناء مصر من مقدمي الخدمة الطبية أثبتوا لنا وللعالم أجمع أن كلًا منهم بطل في موقعه"، داعيةً الشباب إلى بذل المزيد من العمل حيث أن الشباب كانوا كلمة السر في نجاح المبادرات الرئاسية التي قامت الدولة بتنفيذها.

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وأوضحت أن الأجيال الجديدة من الأطباء ستحقق إنجازات كبيرة طالما حرصوا على البحث العلمي لمواكبة التطور السريع وتسلحوا بالمهارات اللازمة وحافظوا على قيم وأخلاقيات مهنة الطب..مشيرة إلى أن الدولة توفر كافة سبل الرعاية والتدريب لكافة أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم البدء في تنفيذ مشروع تحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الصحي؛ بهدف توفير مناخ وبيئة عمل تليق بمقدمي الخدمة.. منوهة بأن الوزارة تتبنى استراتيجية طموحة للنهوض بالتعليم الطبي المهني المستمر للمساهمة في رفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية لتوفير فرص تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية.

ونوهت بأنه تم إرسال عدة بعثات تدريبية للمملكة المتحدة من أطباء مصر لتدريبهم ورفع مستوى وكفاءة الأداء لديهم في تخصص طب الأسرة، مؤكدة أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة لا تدخر جهدًا في الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري.

وطالبت وزيرة الصحة الطلاب ببذل المزيد من الجهد والسعي الدائم للتعلم والتطوير المستمر لخدمة الوطن الذي يفخر الجميعً بالانتماء إليه، مؤكدة اعتزازها بطلاب اليوم وزملاء الغد وقادة المستقبل في القطاع الصحي في مصر، متمنيةً لهم كل التوفيق والنجاح.​