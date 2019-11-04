أخبار مصر | "أمهات مصر" يشيد ببروتوكول التعليم الخاص بتدريب الطلاب على احترام آداب المرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يشيد ببروتوكول التعليم الخاص بتدريب الطلاب على احترام آداب المرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للمرور لتدريب الطلاب على احترام آداب المرور داخل ساحات المدارس بداية من الشهر القادم.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن احترام آداب المرور من الموضوعات الهامة التي يجب أن يلتزم بها جميع الأجيال الحالية وحتي كبار السن، مستطردة:" للأسف الشديد أحنا بنعاني من عدم احترام آداب المرور في الشارع، وبنلاقي ناس كبيرة قبل الصغيرة لا تلتزم بقواعده ".

ولفتت عبير، النظر إلى أن نوعية هذة البروتوكلات مهمة للغاية وهي أحد الأدوار الرئيسية للمدرسة وكنا نفتقدها، متمنيه توقيع بروتوكل تعاون مع جميع الأجهزة والمؤسسات من آجل إعادة الانضباط لحياتنا والشارع.

وكان كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تعاون الوزارة مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية منذ أكثر من عام لعمل برتوكول لتعليم الطلاب قواعد المرور واحترامه من خلال الأنشطة والألعاب مشيرا إلي أنه يوجد إقتراح لعمل ساحة في المدرسة لتعليم القواعد المرورية، وأنهم توقيع البروتوكول الشهر المقبل.

