أخبار مصر | رئيس مصلحة الضرائب من البرلمان: توجد لجنة معنية بمكافحة التهرب الضريبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مصلحة الضرائب من البرلمان: توجد لجنة معنية بمكافحة التهرب الضريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة ميرفت ألكسان، لمناقشة ومتابعة خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومدى تنفيذهما لتوصيات اللجنة، إن ميكنة المنظومة الضريبية قضت على مشكلة العجز الشديد الذي تعاني منه المصلحة في الموارد البشرية والعمالة، لافتا إلى أنه في حال الاحتياج لعمالة جديدة سيتم اللجوء للعقود المؤقتة.

وأشار عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المجتمع الضريبي سيشهد خلال الفترة القادمة زيادة في عدد المسجلين، فضلا عن زيادة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية، لافتا إلى أن منظومة ميكنة الضرائب التي تتبعها المصلحة الآن قادرة على ضبط الأمور بشكل كبير، فضلا عن وجود لجنة معنية بمكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة.

فيما طالب عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بضرورة ضم قانون مصلحة الضرائب العقارية إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث أكدت النائبة سهير الحادى أنه لا يمكن تمرير مشروع القانون دون ضم مصلحة الضرائب العقارية له، موضحة أن وجود المصلحة داخل القانون سينعكس بالتأكيد على المساواة بين العاملين بالمجتمع الضريبى.

