مصر | بسبب الميراث.. مزارع ونجله يهشمان جمجمة حماته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب الميراث.. مزارع ونجله يهشمان جمجمة حماته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مزارع اشترك مع نجله فى قتل حماته لحرمان أبنائه من ميراث والدتهم فى الفيوم.

تلقى مركز إبشواى بلاغا بالعثور على جثة سيده " 72 سنة ربة منزل" بمسكنها لقرية قصر بياض دائرة المركز ، تبين أنها مقيمة بمفردها والجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر .

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وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن تحديد مرتكبى الواقعة حفيدها فران 20 سنة، ووالده مزارع زوج إبنة المجنى عليها " 54 سنة "مقيمان بذات العزبة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بدافع الإنتقام من المجنى عليها لحرمانها الأول وأشقائه من ميراثهم المستحق لهم عقب وفاة والدتهم "إبنة المجنى عليها".

حيث توجها إلى منزلها وقام الأول بالدلوف بداخله والتعدى عليها بسكين أعده مسبقاً محدثاً إصابتها بعدة طعنات وإستعان بسكين آخر وفأس صغيرة وهشم رأسها حتى أودى بحياتها بينما تولى الثانى مراقبة الطريق والمكان وهربا أرشدا عن الأدوات المستخدمة.