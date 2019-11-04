مصر | النيابة تستمع لأقوال أسرة خادمة عثر عليها جثة هامدة داخل منزل سعودي بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لأقوال أسرة خادمة عثر عليها جثة هامدة داخل منزل سعودي بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثتي عربي الجنسية وخادمته داخل شقة بالهرم، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.



واستمعت النيابة، لأقوال أسرة الخادمة، أن نجلتهم "أ.ش" في عقدها الثالث من عمرها، تعمل لدى المتوفي حوالي عامًا، ومنذ 3 أيام توجهت إليه كعادتها ولم تعود، وحاولو الإتصال بها ولكن لم تجيب، وتوجهوا على الفور لشقته للاطمئنان عليها، ولكن لا أحد يفتح لنا، فحاولوا هما والجيران بكسر باب الشقة، ووجدوها جثة هامدة.