مصر | النيابة تستمع لأقوال أسرة خادمة عثر عليها جثة هامدة داخل منزل سعودي بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستمع لأقوال أسرة خادمة عثر عليها جثة هامدة داخل منزل سعودي بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمعت النيابة، لأقوال أسرة الخادمة، أن نجلتهم "أ.ش" في عقدها الثالث من عمرها، تعمل لدى المتوفي حوالي عامًا، ومنذ 3 أيام توجهت إليه كعادتها ولم تعود، وحاولو الإتصال بها ولكن لم تجيب، وتوجهوا على الفور لشقته للاطمئنان عليها، ولكن لا أحد يفتح لنا، فحاولوا هما والجيران بكسر باب الشقة، ووجدوها جثة هامدة.
وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثتي سعودي الجنسية، والخادمة لديه، داخل شقته بمنطقة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي سعودي الجنسية والخادمة لديه داخل شقته بشارع الخلفاء الراشدين، بنطاق القسم.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة كل من "عبد القادر.ع"، 74 سنة، سعودي الجنسية، "أ. ش"، 38 سنة، خادمة، ومقيمة بمركز كرداسة، عاريين داخل البانيو ويوجد جميع متعلقاتهما وخمور ومنشطات جنسية.
وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.