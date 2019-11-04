مصر | الاستعلام عن حالة "مصاب بالسرطان" قام طليق شقيقته بـ"تمزيق وجهه" في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن حالة "مصاب بالسرطان" قام طليق شقيقته بـ"تمزيق وجهه" في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت نيابة حوادث حلوان الكلية، الاستعلام عن حالة عامل مصاب بالسرطان بعدما قام شقيق طليقته بتمزيق وجهه بكتر ومحاولة قتله، تمهيدا للاستماع إلى أقواله، فيما أمرت النيابة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الهارب في الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها، استقبال المواطن "كرم. ش"، 35 سنة، عامل ومقيم بالشارع الغربي، مصابا بجرح غائر في الوجه، وجرح سطحي في الرقبة، وبالانتقال والفحص تبين قيام طليق شقيقته ويدعى "محمد س، بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض في وضح النهار، وأمام أعين الأهالي، بسبب خلافات بينهما، ولاذا بالفرار، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بالتحقيقات.

