مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": جثة رضيعة بجوار المترو.. ومقتل طفل يعمل "سائق توكتوك

"لون جسدها غير طبيعي".. تشريح جثة رضيعة عثر عليها بجوار المتروكلفت نيابة مصر القديمة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة رضيعة عثر عليها ملقاة بمنطقة المقابر بجوار محطة مترو مارجرجس الطب الشرعي وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، وحدوثها والوقوف على ملابساتها لبيان سبب الوفاة. للتفاصيل اضغط هنا.

3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بسطح منزل في الحوامدية

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، حريق نشب أعلى سطح منزل بمنطقة العزبة الشرقية بنطاق قسم شرطة الحوامدية، صباح اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات. للتفاصيل اضغط هنا.

من"الطالبية" لـ"أبو النمرس".. كشف ملابسات العثور على جثة طفل بأبو النمرس

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك، ملقاة بأحد المصارف، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن صديقيه وراء ارتكاب الجريمة، لسرقة التوك توك قيادته، وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. للتفاصيل اضغط هنا.

عامل يضرب زوجته "علقة موت" ويتسبب في إجهاضها ببولاق.. والسبب "خلافات"

تعدى عامل على زوجته بالضرب، حتى أجهض حملها، بسبب وجود خلافات بينهما، بمنطقة بولاق الدكرور، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. للتفاصيل اضغط هنا.

"شهيد لقمة العيش".. عاطلان يقتلان "طفل" يعمل سائق توكتوك لسرقته بأبو النمرس

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة سائق بمسقى مياه بمنطقة أبو النمرس، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين بدافع السرقة. للتفاصيل اضغط هنا.

