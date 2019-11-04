مصر | "ابنك مقابل مليون جنيه".. تحرير عامل من أيدي مختطفيه بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ابنك مقابل مليون جنيه".. تحرير عامل من أيدي مختطفيه بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالمنيا ومطالبة أهليته بدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه لوجود خلافات مالية بينهم.

وتبلغ لمركز شرطة ملوي بمديرية أمن المنيا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتلقيها اتصالا من نجلها (عامل- مقيم بذات الدائرة) أبلغها خلاله باختطافه من قِبل شخصين "حدد اسمهما ولا يعلم باقي بياناتهما - مُقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق" باستخدام سيارة ملاكي وطلبهما مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم أثناء تقابله معهما أعلى كوبري النيل بملوى بسبب ادعائهما استيلائه وآخرين على مبلغ مالي منهما نظير بيعه لهما تمثال أثري مزيف.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة (3 أشخاص - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق).

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم، وتبين عدم تواجدهم، وتم ضبط السيارة المستخدمة أسفل منزل أحدهم، وفى وقت لاحق حضر المتهمين من تلقاء أنفسهم وبصحبتهم المجني عليه، وأنكروا قيامهم إختطافه وعللوا تواجده صحبتهم لإنهاء بعض الخلافات المالية بينهم وصديق للمجني عليه (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى).

وبإعادة مناقشة المجني عليه أنكر ماجاء بأقوال المتهمين، وقرر بسابقة تلقيه اتصالا من صديقه المذكور طلب خلاله منه التوجه لمقابلة المتهمين الأول والثاني بإحدى المقاهي بالقرب من كوبري النيل بدائرة مركز شرطة ملوى، وقيامه باصطحابهما لمسكن صديقه بدائرة المركز، وحال استقلالهما الدراجة النارية خاصته طلب منه أحدهما التوقف وفوجئ بقيامهما بتكبيله وإصطحابه عنوة داخل السيارة قيادة أحد المتهمين وتوجهوا لإحدى الوحدات السكنية بمدينة المنيا الجديدة للضغط على صديقه المذكور لدفع مبالغ مالية مدين بها لهم، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

