مصر | ضبط 4 لتنقيبهم عن الآثار داخل مدرسة في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 لتنقيبهم عن الآثار داخل مدرسة في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أربعة أشخاص حال قيامهم بالحفر بداخل إحدى المدراس بالمنيا بقصد التنقيب عن الآثار.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار ليلًا داخل إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (خفير خاص بذات المدرسة) وبمناقشته قرر قيامه بالاشتراك مع ( 4 أشخاص آخرين "محددين" ) على الحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المدرسة، عقب انتهاء الأسبوع الدراسي.

وبإرشاد المذكور أمكن ضبط (ثلاثة أشخاص من المذكورين) داخل إحدى الغرف بالمدرسة، حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتبين وجود حفرة بعرض (2×4 متر بعمق 25 متر) كما عُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وقطعة على شكل قاعدة من الجرانيت بها نقوش ورسومات ومُثبت أعلاها شكل قدم "يشتبه فى أثريتها".

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وبمواجهتهم اعترفوا بالإشتراك مع الهارب بالحفر داخل المدرسة بقصد التنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة، لاسيما فى مجال جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار والعمل على ملاحقة وضبط القائمين عليها.