شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 24 ألف طالب يخوضون الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تقريراً قدمه الدكتور طايع عبداللطيف، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، بشأن أعداد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠.

أوضح التقرير أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى الحالى بلغ ٢٤ ألفا و٨٦٤، منهم ١٤ ألفا و٢٢٢ طالبا بنسبة ٥٧.٢٪؜ و١٠ آلاف و٦٤٢ طالبة بنسبة ٤٢.٨٪؜. وأشار التقرير إلى أن الجامعات تلقت الطعون وتم فحصها أمس، على أن تعلن الجامعات قوائم الكشوف النهائية اليوم، وتبدأ الدعاية الانتخابية غداً، وأنه نظرا لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد المقبل، الموافق ١٠ نوفمبر، إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف، فقد اعتمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى تعديلا في جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى ٢٠١٩-٢٠٢٠، ليصبح يوم الخميس المقبل هو التاريخ الجديد لإجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء، على أن يستمر تنفيذ باقى مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية وفق الجدول الزمنى الذي تم إعلانه مسبقا.

في سياق متصل، أعلنت جامعة القاهرة الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2019-2020 بالكليات، وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بسحب استمارات التقدم 1438 طالبا بكليات الجامعة المختلفة.

العليا للانتخابات الطلابية تعلن أعداد الطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات الطلابية

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع، أثناء العملية الانتخابية، بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأى والتعبير، ويساهم في إنجاح هذه التجربة السنوية الثرية.

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وشدد رئيس الجامعة على عدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية، مؤكدًا أن الدعاية تكون شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب، مع الالتزام بالقواعد المنصوص عليها، وتقاليد الحرم الجامعى، مع عدم تعارض ذلك مع سير العملية التعليمية.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج بعد غد، والإعادة يوم 11 نوفمبر بالكليات، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 12 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم 14 نوفمبر.

وفى أسيوط، أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، عن الكشوف المبدئية للطلاب بقبولها، وتضم أسماء 1059 طالبا من المتقدمين للترشح في عضوية اللجان المختلفة بانتخابات الاتحادات الطلابية واستبعادها 545 آخرين.

وفى المنيا، أعلنت اللجنة العليا المُشْرِفة على انتخابات الاتحادات الطلابية كشوف المرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث تم استبعاد 346 مرشحا لا تنطبق عليهم شروط الترشيح بين 1204 مرشحين، لتشمل القائمة المبدئية 858 طالبا، حيث تصاعدت نسبة أعداد تمثيل الطالبات لتتخطى الـ41% بإجمالى عدد 355 طالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المرشحين بكليات الجامعة 503 طلاب.

وفى القليوبية، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بجامعة بنها فتح باب تلقى وفحص الطعون المقدمة من المستبعدين من قوائم الترشح بالانتخابات، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية 879 طالبا وطالبة، منهم 515 طالبا بنسبة 58.59% من إجمالى المرشحين، و364 طالبة بنسبة 41.41%، وتجرى الانتخابات بـ6 كليات فقط، وهى «التربية النوعية والهندسة ببنها والفنون التطبيقية والتجارة والحقوق والآداب»، فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في 9 كليات.

وفى الإسكندرية، أعلن محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب، تلقى طلبات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية الـ20 انتهت من فحص الطعون المقدمة بحق المرشحين، حيث قررت استبعاد 96 طالبا من الترشح، فيما تم قبول تنازل 8 مرشحين، فيما يخوض السابق رسمياً حتى النهاية 1140 طالبا.

وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قرار الاستبعاد والحرمان بحق الـ96 طالبا جاء لعدم ممارسة أي أنشطة طلابية أو استيفاء الشروط المطلوبة والأوراق.