شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وثائق التمليك.. لجان التقنين بالإسماعيلية تطلب إعادة تقنين «أبوسلطان النموذجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عدد من المواطنين بقرية أبوسلطان النموذجية بالإسماعيلية عن خطأ وقعت فيه لجنة تقنين أراضي الدولة التي شكلها محافظ الإسماعيلية السابق، حمدى عثمان، حيث خاطبت اللجنة، المواطنين لتقديم أوراقهم للتقنين رغم حصولهم على وثيقة ملكية رئاسية من الرئيس الراحل محمد أنور السادات فور عودتهم من التهجير عقب حرب أكتوبر المجيدة.

وطالب المواطنون، رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتدخل الفورى لتصحيح الأمر، مؤكدين: «تخبط لجنة التقنين بالمحافظة وتقديرها أسعار مبالغ فيها للمواطنين في القرى والعزب والنجوع، وضم قرى نموذجية سلمها السادات لهم ولديهم وثائق تمليكها»، متسائلن: «كيف يتم التقنين والتمليك مرتين؟».

ويحكي المواطن صادق محمد المأساة التي يعيشها مئات المواطنين بقرية أبوسلطان، والذين تسلموا منازلهم من الرئيس السادات عقب عودة المهجرين بمدن القناة في قرية «الدفرسوار» أبوسلطان حاليا التابعة لمركز فايد، قائلا: «أنا أعيش في هذا المنزل بالقرية، ولدي وثيقة تملك من الرئيس السادات شخصيا في عهد محافظ الإسماعيلية الأسبق اللواء أحمد كمال القلعاوى، ومنذ ذلك الوقت ونعيش فيه ويعيش المئات من الأسر في القرية».

Advertisements

ويضيف: «فوجئنا بلجان التقنين تطلب منا تقنين المنزل فأخبرناهم أن لدينا وثائق تمليك، وأننا مقيمون منذ عقود من الزمن فأكدوا لنا أنهم يطبقون القانون 144 لسنة 2017 ولا يوجد فيه استثناءات»، مطالبا بتدخل رئيس الحكومة ووزير التنمية المحلية لحل هذا الأمر، مضيفا: «هناك حالة من الغضب العارم بالقرية في ظل تهديد مسؤولى لجنة التقنين بطرد المواطنين من منازلهم».

مستندات للجان التقنين بالإسماعيلية تطلب إعادة تقنين قرى السادات النموذجية رغم وثائق التمليك الرئاسية

مستندات للجان التقنين بالإسماعيلية تطلب إعادة تقنين قرى السادات النموذجية رغم وثائق التمليك الرئاسية

فيما تقول الحاجة سعدية محمود بشارة، من سكان القرية النموذجية، تعانى من أمراض الضغط والسكر وبتر في قدمها اليمنى: «أعيش في بيتى منذ 50 سنة، ولجنة التقنين بتقول المتر بـ500جنيه وأنا كل دخلى معاش جوزي 2000 جنيه بجيب يا دوب علاج»، مطالبة المسؤولين بالتدخل لحل هذه الأزمة.

وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع أعضاء لجنة تقنين الأراضي بالإسماعيلية دون استجابة. فيما وصف أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، ما فعلته لجان التقنين الخاصة بالقانون 144 لسنة 2017 بـ«الكارثة»، مؤكدا أن قرار وزير التنمية المحلية واضح وصريح وهو مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين في القرى والعزب والنجوع، مضيفا أن لجان التقنين تجاهلت قرار الوزير ووضعت أسعار تفوق طاقة المواطنين، مطالبا بإعادة تشكيل لجان التقنين، معلنا تقديمه بيان عاجل للحكومة بالبرلمان لبحث الأزمة.

وكشف أشرف عمارة، نائب بالإسماعيلية، عن اجتماع عاجل مع نائب محافظ الإسماعيلية أحمد عصام، بحضور النواب عصام منسي، وأحمد شعيب، وأحمد بدران البعلى، وعبدالفتاح عبدالله، لبحث المشكلة التي وصفها بـ«الخطيرة».