شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: ندوة تعريفية باتفاقية القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ندوة تعريفية حول الاتفاقية رقم 190، وكذلك التوصية رقم 206، الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، واللتين تمت صياغتهما بمؤتمر العمل الدولي في دورته الثامنة بعد المائة في يونيو الماضي بجنيف.

وتم عرض شرحًا توضيحيًا للمبادئ الأساسية للاتفاقية، وبيان أنه من حق كل فرد أن يعيش في عالم خالٍ من العنف والتحرش، لتشكيل مستقبل عمل قائم على الكرامة والاحترام، واعتماد نهج شامل ومتكامل ومناسب للنوع الاجتماعي، فضلًا عن التعرف على الأدوار والوظائف المختلفة والمتكاملة للحكومات وأصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى احترام وتعزيز وإعمال المبادئ الأساسية في العمل وتعزيز العمل اللائق.

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وتمت خلال الندوة المناقشة الفعالة حول البنود الرئيسية في الاتفاقية والتوصية للوصول إلى أفضل وأنجح سبل التطبيق، مع بيان أضرار استخدام العنف والتحرش في أماكن العمل التي تؤثر سلبًا على صحة الشخص وكرامته، ومن شأنها أن تمنع الأشخاص وتحديدًا النساء من الوصول إلى سوق العمل والبقاء والتقدم فيه.

وتناولت الندوة سبل المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة من خلال أسس الوقاية والحماية التي تنص عليها الاتفاقية والتوصية، بالإضافة إلى التوجيه والتدريب ورفع مستوى التوعية بأهمية القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل من خلال برامج تعالج العوامل التي تزيد من احتمال العنف والتحرش في عالم العمل.

حضر الندوة من جانب مكتب المنظمة بالقاهرة كل من: كون كومبير خبير معايير العمل الدولية، وإيناس العياري مدير مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس، وسامية أرشيلا، سارة صبري مدير البرامج بالمنظمة. ومن جانب الوزارة آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وممثلو الإدارات المعنية بالوزارة، ومديريات القوى العاملة بالقاهرة الكبرى «القاهرة والجيزة والقليوبية».