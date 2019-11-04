شكرا لقرائتكم خبر عن «الغزل والنسيج»: مركز تدريب جمصة يشهد أول دورة تدريبية حول الحوار الاجتماعي وزيادة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز التدريب الجديد، الذي افتتحه هذا الأسبوع بجمصة رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، أول دورة تثقيفية لعمال من شركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق، على الحوار الاجتماعي ودور العمال في زيادة الانتاج.

وقال رئيس النقابة العامة، في تصريحات صحفية، إن هذه الدورة التثقيفية تأتي في إطار برنامج تدريبي مكثف تزامنا مع خطة تطوير الصناعة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن «المركز» يأتي في إطار خطة النقابة في ملف التدريب والتثقيف وافتتاح العديد من المراكز على مستوى الجمهورية، وأن تكون قريبة من مواقع العمل بهدف تدريب وتثقيف العمال من أجل المزيد من العمل والإنتاج، وتحقيق التوازن والحوار البناء بين أطراف الانتاج الثلاثة.

وأوضح رئيس «النقابة العامة» أن هذا المركز الجديد سوف يخدم العمال في شركات دمياط والدقهلية وميت غمر والزقازيق، مشيرا إلى أن هذه المراكز تعتبر نقلة نوعية في إطار استراتيجية النقابة العامة نحو بناء عامل عصري، يمتلك من الوعي ما يكفي تجاه استقرار وطنه، والمعرفة بحقوقه وواجباته ومواجهة مخططات الفوضى ونشر الشائعات.